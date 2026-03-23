Subsecretaría de Redes Asistenciales pide la renuncia no voluntaria a directora del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota

La medida respondería a la necesidad de fortalecer la conducción del sistema de salud en momentos que requieren respuestas ágiles y coordinadas.

La Subsecretaría de Redes Asistenciales pidió este lunes la renuncia de la directora del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, Andrea Quiero.

La medida respondería a la “pérdida de confianza a partir de su desempeño” y a la “necesidad de fortalecer la conducción del sistema de salud en momentos que requieren respuestas ágiles y coordinadas”.

El caso se originó tras revelarse que Andrea Quiero accedió a una endoscopía exprés en el Hospital de Quilpué durante octubre de 2025, procedimiento que actualmente está siendo investigado por la Contraloría.

Según Radio Biobío, la coordinación de la atención estuvo a cargo de la subdirectora de Gestión Asistencial del SSVQ, Denise Cataldo Urbina, quien es media hermana del exministro de Educación, Nicolás Cataldo Astorga.

Una denuncia anónima presentada ante la Contraloría señala que Quiero habría “saltado la lista de espera” durante la semana del 20 de octubre, y que la coordinación del procedimiento involucró también a otros funcionarios del recvinton, como el director del hospital, Jimmy Walker Vergara, y a la subdirectora de Gestión del Cuidado, Alejandra Ramos.

¿Qué dice el comunicado de la Subsecretaría de Redes Asistenciales?

A través de un comunicado, la Subsecretaría de Redes Asistenciales detalló que la determinación se basó en “la evaluación de resultados de gestión y en la urgencia de garantizar la mejor coordinación para atender a la población”.

“Estaremos permanentemente apoyando el trabajo de los Servicios de Salud y evaluando su desempeño, en línea con el cumplimiento de las urgencias que requiere el país”, puntualizaron en la misiva.