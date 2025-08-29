Schubert criticó a Loncon por afirmar que no hay terrorismo en La Araucanía: “Claramente no sabe lo que se vive aquí”

El diputado republicano emplazó a la candidata a senadora señalando que hay sentencias que reconocen que hay terrorismo en la región, "principal problema que nosotros tenemos".

Este viernes el diputado Stephan Schubert (P. Republicano) contestó a los dichos de la candidata al Senado Elisa Loncon, quien en conversación con CNN Chile afirmó que en La Araucanía no hay terrorismo, pero sí crimen organizado.

En en entrevista en CNN Prime, la expresidenta de la Convención Constitucional se refirió a la situación de conflicto extendida a la fecha en la macrozona sur del país, con ataques incendiarios y robo de madera en medio de los intentos por alcanzar acuerdos mediante el diálogo.

En esa línea, consultada sobre si hablaría o no de terrorismo en La Araucanía, Loncon aseguró: “No hay terrorismo. La justicia tiene que definir quiénes están… Si la justicia lo determina, me parece que eso es una definición de la justicia”. En cambio, agregó, lo que sí hay es crimen organizado.

Ante sus dichos, el parlamentario republicano, representante del distrito 23, acusó que Loncon cae en una contradicción, pues la justicia ya ha decretado condenas por ley antiterrorista.

“Contradictoria Loncon. Dice que el terrorismo lo tienen que señalar los tribunales de justicia, pero cuando se le indica que hay sentencias que reconocen que hay terrorismo en La Araucanía, entonces dice que no y que políticamente ella estima que no”, señaló el legislador.

En ese sentido, el diputado sostuvo que es “preocupante” que alguien que busca ser representante de la Región de La Araucanía parta de la premisa de que no hay terrorismo en la región, “cuando es el principal problema que nosotros tenemos”.

“Hago un llamado a la ciudadanía a buscar personas que los representen y que entiendan la realidad que estamos viviendo en nuestra región, y claramente la señora Loncon no sabe lo que se vive aquí”, subrayó.