Steinert descarta intervención en salida de jefa de Inteligencia PDI ante el Senado: “Se intenta instalar una historia paralela”

La secretaria de Estado también abordó las versiones que han surgido en torno al caso, mostrando molestia por el tono de algunas interpretaciones.

La polémica por la salida de Consuelo Peña de la subdirección de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) continúa acaparando la atención del ojo público.

Este miércoles la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió al tema ante la Comisión de Seguridad del Senado, descartando cualquier tipo de participación en la decisión y apuntando a que esta fue adoptada al interior de la institución.

Durante su exposición en la instancia, la secretaria de Estado respondió a los cuestionamientos planteados por el senador Juan Luis Castro, insistiendo en que no tuvo injerencia en la determinación.

“Alguna injerencia mía, no”, afirmó, alineándose con lo previamente señalado por el director general de la PDI, Eduardo Cerna.

En su intervención, Steinert también abordó las versiones que han surgido en torno al caso, mostrando molestia por el tono de algunas interpretaciones.

“Quiero expresar la incomodidad que me ha generado el sentir que hay ciertas expresiones, incluso, vejatorias”, sostuvo.

La ministra rechazó especialmente las insinuaciones sobre eventuales motivaciones personales detrás de la salida de Peña.

“Se intenta instalar una historia paralela desde el punto de vista, digamos, amoroso -que nunca ha sido así-, como si eso no prendió, después se intenta hacer entender a la comunidad que hay un conflicto; un complot o algo así”, indicó.

En esa línea, enfatizó el impacto personal que han tenido estos cuestionamientos. “Es complejo recibir estas expresiones”, dijo.

Pese a la controversia, la titular de Seguridad recalcó que su foco está en la gestión y en enfrentar la situación del país.

“Tengo una trayectoria desde el 2005 como fiscal (…) quiero que podamos realizar este trabajo con todas las instituciones y ser un aporte en la construcción de un país más seguro”, puntualizó.