Stefan Kramer reaparece imitando a los presidenciables para llamar a votar en las Elecciones 2025

En la antesala de las Elecciones 2025, el humorista publicó un video en el que personifica a los ocho candidatos presidenciales —incluyendo a José Antonio Kast, Jeannette Jara, Evelyn Matthei y Marco Enríquez-Ominami— para motivar a la ciudadanía a acudir a las urnas “por quien usted más prefiera”.

En medio del ambiente marcado por las elecciones presidenciales y parlamentarias de este 16 de noviembre, Stefan Kramer reapareció en redes sociales con un video especialmente producido para la ocasión.

El imitador realizó una puesta en escena en la que dio vida a los ocho postulantes a La Moneda, recurriendo a una secuencia de transformaciones que mezclan humor y llamado cívico.

En el registro, el artista adopta la voz y los gestos de cada carta presidencial para resaltar la importancia de participar en la jornada electoral. La pieza comienza con una imitación solemne de José Antonio Kast, desde donde Kramer introduce la idea de que se trata de un día decisivo para el país.

Luego, bajo la identidad de Jeannette Jara, aporta un matiz más emotivo al destacar el valor de la colaboración ciudadana. A lo largo del video, el comediante alterna entre las características de Franco Parisi, Johannes Kaiser y Harold Mayne-Nicholls, reforzando la invitación a votar de manera libre e informada.

En uno de los momentos más comentados del registro, adopta la figura de Marco Enríquez-Ominami para explicar, en tono didáctico y humorístico, cómo debe doblarse la papeleta correctamente.

El clip finaliza con apariciones de Evelyn Matthei y Eduardo Artés. Este último guiño se convirtió rápidamente en uno de los más compartidos, cuando Kramer, imitando al candidato, ironiza: “No vaya con lápiz rojo, aunque sea bonito, no sirve”, cerrando el mensaje con una mezcla de humor y claridad sobre las reglas del proceso.