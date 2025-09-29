Presidente de Republicanos defiende la gobernabilidad de Kast: “Él de verdad cree en la fortaleza de las instituciones”

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó en CNN Chile Radio las dudas sobre la capacidad de José Antonio Kast para asegurar la gobernabilidad.

El presidente del Partido Republicano y candidato a senador por la Región de Valparaíso, Arturo Squella, se refirió a las críticas que ponen en duda la capacidad de José Antonio Kast para garantizar la gobernabilidad en un eventual gobierno, en un debate que ha incluido menciones a posibles “estallidos sociales” o ingobernabilidad por un Congreso adverso.

En conversación con CNN Chile Radio, Squella desestimó estos temores.

¿Qué dijo Squella?

El dirigente republicano fue categórico al defender a su abanderado, señalando que la estabilidad del país recae en la solidez de sus estructuras.

“La respuesta es bien simple. La gobernabilidad se basa y se mide en función de la estabilidad que tienen las instituciones. Y si hay alguien que cree verdaderamente en la fortaleza de las instituciones y en hacer todo lo que te entregue como atributos la ley y la Constitución para fortalecerlas, es precisamente José Antonio Kast,” afirmó el presidente del Partido Republicano.

Squella abordó la necesidad de construir mayorías en el Congreso, centrándose en las propuestas de seguridad de Kast. El ex diputado se mostró confiado en que las propuestas “disruptivas” en materia penal —como un centro de confinamiento de alta seguridad y el endurecimiento del régimen penitenciario— lograrán el apoyo transversal de los parlamentarios, pese a las diferencias ideológicas.

“Habrá que ver si es que los parlamentarios electos y que sean de otros sectores políticos no van a estar disponibles para que tengamos, por ejemplo, un fast track en la construcción de un centro de confinamiento, una cárcel de alta seguridad en el norte del país,” indicó.

Recorte Fiscal y el Presupuesto 2026

El líder republicano también se refirió al ambicioso plan de José Antonio Kast de un recorte de $6 mil millones de dólares en 18 meses, y cómo el partido buscará iniciar ese proceso desde el Congreso durante la discusión del Presupuesto 2026.

Squella destacó que la situación actual, donde el presupuesto elaborado por un gobierno saliente será ejecutado por una administración probablemente de signo político distinto, lo hace “más especial todavía.” Por ello, el Partido Republicano tiene un objetivo claro.

“Nosotros vamos a insistir en que se tiene que tener un poder de maniobra para el futuro gobierno en cuanto a que haya un recorte que lo asigne el mismo presidente de la República, distribuyéndolo el entrante,” explicó Squella, además de señalar que la meta de ajuste se buscará en el Presupuesto con ejecución para el año siguiente.

El presidente republicano defendió que el recorte es factible, citando el costo del reajuste del sector público y la necesidad de “cortar a los operadores políticos que han ido dejando los gobiernos sucesivamente” como las principales fuentes para alcanzar la meta.