Squella duda de la versión del rector de la UACh tras agresión a ministra de Ciencia y apunta a su “perfil activista”

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, planteó sus dudas sobre la versión del rector de la UACh, Egon Montecinos, y espera que el Ministerio Público lo cite para esclarecer los hechos. Además, dio a conocer un podcast en el que, cuando se desempeñaba como docente de la casa de estudios, calificó de “estúpidos” a los militantes republicanos.

El timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, deslizó diversos cuestionamientos al rector de la Universidad Austral de Chile (UACh), Egon Montecinos.

En primer lugar, respecto a la agresión que enfrentó la secretaria de Estado en la casa de estudios, planteó que “hemos tomado conocimiento, a través de un medio de comunicación, de que el rector de la UACh tenía conocimiento previo de la convocatoria a estas manifestaciones”.

Y enfatizó: “Este hecho es especialmente grave, no solo por la violencia que se desató en contra de una ministra de Estado, sino por el perfil de activista que tiene este rector y quizás cuántos otros funcionarios de esa y otras instituciones que se desarrollan en el ámbito de la educación”.

A pesar de la difusión de la noticia, aclaró que están esperando los resultados de la investigación del Ministerio Público.

La arista política

Por otro lado, a través de su cuenta de X, Squella publicó un mensaje dirigido contra Montecinos: “No hay mucha diferencia entre los dichos del rector y la violencia de estudiantes”.

“Con este antecedente se debe investigar si el rector sabía de la convocatoria previa a la agresión y si hay otras personas involucradas en la encerrona a la ministra”, agregó.

Además, compartió un video en el que Montecinos, en un podcast llamado La crisis del encierro en 2021, arremetió contra la lista parlamentaria del Partido Republicano.

“Ojalá se caiga la lista de los republicanos, que no tengan candidatos en ninguna parte del país. Y ojalá la lista del Frente Amplio (FA) acá, que fue objetada, ojalá la levanten y la repongan. Conozco a la mayoría de esa gente y tiene espíritu democrático. A los republicanos, si no está la Biblia de por medio, tú eres satánico. Si no tienes la bandera en tu casa, eres antipatriota”, dijo en ese entonces.

Asimismo, remarcó que “son tan estúpidos que, si escucharan este programa, me acusarían en la universidad”.

Cabe mencionar que, al momento de ese podcast, Montecinos no era rector de la casa de estudios, sino docente.

No hay mucha diferencia entre los dichos del rector y la violencia de estudiantes.

Con este antecedente se debe investigar si el rector sabía de la convocatoria, previa a la agresión y si hay otras personas involucradas en la encerrona a la ministra. pic.twitter.com/MURWWXNhcS — Arturo Squella 🇨🇱 (@arturo_squella) April 9, 2026

Declaración de la Universidad Austral