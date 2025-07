“Soy inocente”: Jueza que firmó orden de liberación de sicario se defiende y afirma que “no hubo dolo ni corrupción”

La jueza Irene Rodríguez aseguró no haber cometido delito. “Yo decidí que ingresaran los tres a prisión preventiva, di las órdenes respectivas. La audiencia está muy clara en lo que hice”.

La jueza Irene Rodríguez, quien firmó la orden para liberar a supuesto sicario imputado por el homicidio de conocido empresario, se declaró “inocente” y negó cualquier “dolo” o “corrupción”.

Jueza cuestionada por liberación de sicario se defiende

En conversación con 24 Horas, la magistrada aseguró no haber cometido ningún delito. “No hubo ni un dolo, ni una corrupción, ni nada en el Poder Judicial (…). Me declaro inocente en ese sentido”,

La jueza del 8vo Juzgado de Garantía de Santiago recalcó que ella decidió “que ingresaran los tres a prisión preventiva, di las órdenes respectivas. La audiencia está muy clara en lo que hice; decreté tres prisiones preventivas, mandé las órdenes de ingreso esa misma tarde a Gendarmería”.

“Lo demás, hay que ver que pasó y es objeto de investigación, pero las tres órdenes de ingreso a Santiago 1 fueron firmadas por mí y fueron remitidas a Gendarmería, y Gendarmería dejó constancia que la gendarme recibió las tres órdenes de ingreso correspondiente y se las llevó esa noche”, añadió.

Rodríguez se refirió a las órdenes de ingreso de los tres imputados por el crimen, más no a las otras tres órdenes emitidas esa misma jornada entre las 20:17 y las 20:28 horas: la orden de ingreso de Ferrer a prisión preventiva, un decreto de libertad y una nueva orden de ingreso a prisión.