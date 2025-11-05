Sorteo de Anatel: Así quedó el orden de los candidatos y candidatas para el último debate presidencial antes de la elección

En el sorteo se definió el orden de las llegadas de las candidaturas a TVN, así como quién intervendrá primero y quién abrirá los bloques de preguntas directas y de despedida.

Este miércoles se llevó a cabo el sorteo para el debate presidencial de Anatel, que se realizará el próximo lunes 10 de noviembre desde las 21:00 horas, y que será el último antes de las elecciones 2025.

En la instancia participaron representantes de cada candidatura presidencial: Zandra Parisi por Franco Parisi, Iona Rothfeld por Jeannette Jara, Ignacio Bustos por Marco Enríquez-Ominami, Isidora Undurraga por Johannes Kaiser, Carolina Araya por José Antonio Kast, Antonio Murúa por Eduardo Artés, María Irene Chadwick por Evelyn Matthei y Pía Cáceres por Harold Mayne-Nicholls.

Sorteo para el debate presidencial de Anatel

El resultado, que indica el orden del inicio de las respuestas en todos los bloques, determinó que tendrá la primera intervención a cargo de Eduardo Artés; mientras que José Antonio Kast abrirá una de las secciones de preguntas directas.

Respecto al cierre del debate, será Jeannette Jara quien abrirá el bloque de despedida, mientras que Marco Enríquez-Ominami será quien cierre la sección, dando fin el debate.

En sorteo también definió el orden de las llegadas de las candidaturas a TVN el día del debate. Iniciará con Evelyn Matthei, seguida por Harold Mayne-Nicholls, Franco Parisi, Johannes Kaiser, Eduardo Artés, Marco Enríquez-Ominami, Jeannette Jara y José Antonio Kast.

El debate de Anatel, que se realizará en TVN, se transmitirá en todas las señales y plataformas digitales de los canales socios de Anatel.

Contará con cinco periodistas para las preguntas y la moderación del evento: Julia Vial (TV+), Iván Núñez (TVN), Juan Manuel Astorga (Mega), Daniel Matamala (Chilevisión) y Soledad Onetto (Canal 13).

Asimismo, los bloques temáticos serán seguridad, economía, políticas sociales y gobernabilidad y el formato “permitirá la interacción directa de los candidatos, réplicas, además preguntas y respuestas cortas para conocer ideas y conceptos de los postulantes a la presidencia sobre distintos temas de interés de la ciudadanía”.