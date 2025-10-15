Sorprenden a hijo de Andrés Chadwick conduciendo sin licencia un auto con papeles vencidos: Vehículo suma 330 multas desde 2009

El auto fue retirado de circulación y derivado a un corral municipal, mientras que Chadwick Costa fue citado al Tercer Juzgado de Policía Local de Las Condes.

Este miércoles, Andrés Chadwick Costa, hijo del exministro Andrés Chadwick, fue sorprendido por Carabineros manejando sin licencia un auto con papeles vencidos.

Vehículo acumula 330 multas

El hecho ocurrió en la mañana en la intersección de Apoquindo con El Bosque durante una fiscalización vehicular del Ministerio de Transportes con apoyo de Carabineros.

En este contexto detienen el vehículo conducido por Chadwick, el cual tenía su documentación vencida. Además, el hijo del exministro no portaba con licencia, según informó CHV.

El capitán Jorge Garrido, de la 17 Comisaría de Las Condes, señaló que “se fiscalizó un vehículo que era conducido por el hijo del exministro Andrés Chadwick, el cual no portaba la documentación del vehículo ni tampoco su licencia de conducir”.

Radio Bio-Bío revisó el informe de multas del Registro Civil del vehículo, encontrando que acumulaba 330 infracciones desde el año 2009. El auto finalmente fue retirado de circulación y derivado a un corral municipal, mientras que Chadwick Costa fue citado al Tercer Juzgado de Policía Local de Las Condes.