Sorprenden a pasajero de bus con una granada bajo su asiento en Pozo Almonte: Dijo que le pagaron $100 mil por llevarlo

Un curioso caso quedó al descubierto en la avanzada fronteriza de Quillagua, donde fiscalizadores de Aduanas detectaron una granada al interior de un bus interprovincial.

El artefacto era transportado por un ciudadano boliviano, quien viajaba desde Iquique hacia Calama y admitió que llevaba el elemento a cambio de $100 mil.

Tras el hallazgo, la fiscal jefa de Pozo Almonte, Karem Gómez, recibió la alerta e instruyó la intervención del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros.

Tanto el bus como sus pasajeros debieron permanecer aislados entre las 13:00 y las 17:30 horas, mientras los especialistas de Carabineros aseguraban el área.

El jefe de Fiscalización de la Aduana de Iquique, Ricardo Aceituno, explicó que el hallazgo ocurrió “durante la revisión de un bus interprovincial y luego de entrevistar a dos pasajeros, uno de ellos señaló que recibió el explosivo en el centro de Iquique y su misión era llevarlo hasta el terminal de buses de Calama”.

La granada, junto al imputado y los medios de prueba, fueron entregados mediante cadena de custodia al personal policial, que ahora investiga el origen y destino del explosivo.