Son un padre y sus dos hijos: Lo que se sabe de los cuerpos encontrados al interior de una casa en La Reina

"Hasta el momento, podríamos descartar la hipótesis de un robo", detallaron desde la PDI. Se están investigando las causas que provocaron la muerte de las personas.

La tarde de este sábado, tres cuerpos fueron encontrados al interior de un domicilio en la comuna de La Reina (Región Metropolitana).

Tras instrucción del Ministerio Público, persona de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI llegó hasta el lugar para realizar las diligencias respectivas.

De ese modo, en el lugar se constató que había “un adulto fallecido, de aproximadamente 62 años, junto a sus dos hijos adolescentes de 17 años”, detalló la subcomisario Connie González, de la BH Metropolitana.

Personal del Laboratorio de Criminalística Central junto al médico criminalista del Departamento de Medicina trabajan para analizar la causa de muerte de los tres fallecidos.

De todos modos, “hasta el momento podríamos descartar la hipótesis de un robo, debido a que hasta el momento no hemos encontrado indicios que sugieran esa causa”.

No habría otras personas lesionadas relacionadas con el hecho y la Brigada de Homicidios trabaja para poder establecer la dinámica del hecho.