“No me intimidas, matón”: Socialistas Fidel Espinoza y Daniel Manouchehri se enfrentan por Caso Audios

La polémica discusión surgió luego de que el diputado Manouchehri, en calidad de presidente de la comisión investigadora de la Cámara por el Caso Audios, se refiriera a la implicación del exministro Chadwick. A través de redes sociales, el senador Espinoza lo acusó de ser “aprovechador” y lo instó a ser "más serio" en su rol.

Polémica generó un tenso cruce que enfrentó a dos parlamentarios del Partido Socialista (PS) a través de redes sociales durante la tarde de ayer.

Se trata del senador Fidel Espinoza y el diputado Daniel Manouchehri quienes se vieron envueltos en una controversial discusión en X debido al Caso Audios y la participación en la causa del exministro Andrés Chadwick.

¿Qué pasó?

Luego de que Manouchehri, en su calidad de presidente de la comisión investigadora de la Cámara del Caso Audios, asegurara, en conversación con El Mostrador, que Chadwick “pareciera que está en el corazón de las operaciones”.

“Todos los caminos llevan a Chadwick“, expresó.

Luego de que la entrevista fuera publicada, el senador Espinoza manifestó su molestia por los dichos de su compañero de partido, acusándolo de “aprovechador” e instándolo a ser “serio” en su rol como presidente de la instancia.

Asimismo, denunció un “silencio cómplice” de su parte en relación con los involucrados en el Caso Convenios.

“Con Chadwick discrepo en todo, pero no seas aprovechador. Cuando presides una comisión investigadora debes ser serio. Deja que la justicia haga su trabajo. Guardaste silencio con tus amigos del Frente Amplio en el Caso Convenios. Oportunista. Amenazas a jueces con acusaciones. Pero tus amigos no se tocan”, escribió en una publicación en X.

Por la misma red social, Manouchehri no tardó en responder, acusándolo de defender a Chadwick y calificándolo como una “vergüenza para el socialismo“.

“No nos intimidas, matón. Tu defensa a Chadwick y a la red de corrupción de Hermosilla es una vergüenza para el socialismo”, le cuestionó mediante la misma red social. “No es raro que te elogien tus amigos de la ultraderecha, como Moreira (Penta-Guerra-Hermosilla) y el ejército de bots”, expresó.

Asimismo, negó categóricamente haber guardado silencio respecto al Caso Convenios y descartó tener relación de amistad con alguno de los involucrados, como indicó Espinoza.

“Es falso que son mis amigos. Ni los conozco, mentiroso. No solo lo condenamos, incluso presentamos el proyecto fundaciones transparentes”, agregó.

Pero las acusaciones cruzadas no pararon ahí. Espinoza continuó el enfrentamiento, sugiriendo un test de drogas para ambos y verificar si tras esto Manouchehri “podrá seguir hablando de delitos, drogas y todo lo demás”.

“A mí no me maltratas. Te invito a que me digas el día y la hora, para que públicamente me cites a la clínica que quieras y nos hagamos ante todo Chile un test de drogas”, manifestó.

Tras esto, Manouchehri publicó una imagen de un examen de drogas que se hizo el pasado 14 de agosto, y arremetió contra el senador instándolo a “abrir las cuentas corrientes”.

“También si quieres abrimos las cuentas corrientes. Nada que temer. No me intimidas, matón”.