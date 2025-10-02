Socaire, el pueblo que nunca deja de temblar: ¿Por qué se mueve la tierra todos los días?

La mayoría de los temblores son imperceptibles para la población, pero no pasan desapercibidos para los instrumentos del Centro Sismológico Nacional (CSN), que identifican en esta zona una de las franjas de mayor actividad sísmica de Chile.

En pleno corazón del desierto de Atacama, a más de 3.500 metros de altura, un pequeño poblado de apenas 400 habitantes se ha convertido en una suerte de laboratorio natural para los expertos en sismología. Se trata de Socaire, en la Región de Antofagasta, donde la tierra se mueve todos los días y sin excepción.

A diferencia de otros puntos del país donde los movimientos telúricos ocurren de manera esporádica, en Socaire los registros son permanentes.

La mayoría de los temblores son imperceptibles para la población, pero no pasan desapercibidos para los instrumentos del Centro Sismológico Nacional (CSN), que identifican en esta zona una de las franjas de mayor actividad sísmica de Chile.

¿Qué dicen los expertos?

El director del Centro Sismológico Nacional, Sergio Barrientos, se refirió a la seguidilla de movimientos registrados en Socaire, subrayando que se trata de “la zona más activa de Chile”, en una entrevista realizada el 21 de agosto de 2024 para Meganoticias.

El experto explicó que aún no existe certeza sobre las razones que explican la alta frecuencia de sismos en el sector, aunque precisó que “estos temblores ocurren al interior de la Placa de Nazca”.

Los investigadores coinciden en que el origen de estos eventos está asociado a esa placa tectónica, pero advierten que las causas específicas de su recurrencia todavía no están plenamente identificadas. En julio de 2024, un sismo de magnitud 7,3 en San Pedro de Atacama, a pocos kilómetros de allí, volvió a poner a la zona en el centro de la atención científica.

La historia también recuerda episodios de gran magnitud, como el terremoto de Calama de 1953, de 7,4 grados, lo que demuestra que esta región no solo vibra con movimientos menores, sino que también ha sido escenario de eventos sísmicos de relevancia nacional.

¿Socaire es solo un pueblo andino?

Más allá de su constante vínculo con la tierra en movimiento, Socaire es un asentamiento altiplánico dedicado principalmente a la agricultura. Allí se cultiva maíz, quínoa y alfalfa, y conviven llamas, ovejas y aves de corral en medio de un clima desértico que contrasta con los fértiles terrenos de cultivo.

Para los científicos, Socaire no es solo un pueblo andino, sino una ventana privilegiada para entender cómo funciona la actividad sísmica en Chile.