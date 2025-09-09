SMA formula tres cargos contra empresa avícola del Maule por incumplimientos ambientales

La investigación de la Superintendencia se originó en "11 denuncias ciudadanas vinculadas principalmente a la percepción de olores molestos y/o proliferación de vectores, los cuales, tendrían como origen un manejo de guano que no se ajusta a lo establecido en el permiso ambiental".

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos contra la empresa Avícola Eduardo Reinero Spa, titular del proyecto “Regularización Plantel Avícola Eduardo Reinero”, debido a incumplimientos ambientales.

El establecimiento está ubicado en San Clemente (Región del Maule) y consiste en la regularización de un plantel avícola existente desde 1990, destinado a la producción y comercialización de huevos para abastecer la demanda del mercado local.

La SMA señaló que “en sus inicios, contaba con una capacidad instalada para mantener en confinamiento a 12.000 gallinas ponedoras en un solo pabellón. No obstante, el titular fue paulatinamente aumentando su capacidad, mediante la construcción de nuevos pabellones“.

En ese contexto, en abril de 2018 la institución solicitó al titular del proyecto ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), tras verificar en una fiscalización del SAG regional que la avícola hizo modificaciones “de consideración de forma posterior a la entrada en vigencia del SEIA, pues por sí solas igualaban o superaban la capacidad establecida para requerir su ingreso obligatorio a dicho sistema, al configurarse la causal de ingreso del artículo 3, literal l.4.2, del Reglamento SEIA”.

Hasta la fecha, la empresa tiene seis pabellones para 40.000 gallinas ponedoras cada uno, uno de cría y recría con capacidad para 80.000 pollitas y una instalación para la estabilización de guano.

Procedimiento sancionatorio contra empresa avícola

La Superintendencia informó respecto al procedimiento sancionatorio que la investigación “tiene como origen 11 denuncias ciudadanas vinculadas principalmente a la percepción de olores molestos y/o proliferación de vectores, los cuales, tendrían como origen un manejo de guano que no se ajusta a lo establecido en el permiso ambiental”.

Con el fin de investigar estos hechos, “la Oficina Regional SMA del Maule realizó dos actividades de inspección al proyecto y en base a estos antecedentes, la SMA formuló dos cargos graves y un cargo leve contra el titular del proyecto”.

El primer cargo apunta a que la empresa “no ha implementado galpones de acopio de guano crudo”, mientras que el segundo se imputa porque el titular “no ha incorporado un sistema de renovación de aire tipo túnel de viento en los pabellones de postura”. Ambas infracciones se califican como graves.

El tercer cargo -clasificado como leve- se dio tras confirmar el “incumplimiento del compromiso ambiental voluntario de monitoreo de olores, por cuanto no se ha dado cumplimiento a la frecuencia de medición establecida en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), de una vez al año durante los primeros tres años”.

De ese modo, la superintendenta del Medio Ambiente, Marie Claude Plumer, afirmó que la afectación por olores “es un tema especialmente sensible en esta región que cuenta con planteles de este tipo instalados en distintas zonas, los que son fiscalizados por la SMA”.

Por ello, “los titulares de estos proyectos deben disponer y respetar los instrumentos de gestión ambiental exigidos para su funcionamiento”.

La Ley Orgánica de la SMA (LOSMA) indica respecto a las infracciones leves que podrán ser objeto de amonestación por escrito o multa, desde 1 hasta 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA).

Mientras que las infracciones graves “podrán ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura, o multa de hasta cinco mil UTA. En este caso, la Agrícola Eduardo Reinero Spa, arriesga una multa de hasta 11 mil UTA, equivalentes a $9.142 millones”.

Posterior a la notificación de la formulación de cargos, la empresa tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento (PdC) y de 22 días hábiles para formular sus descargos, ambos plazos contados desde la notificación.