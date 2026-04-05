Cambios en sistema RED: Ministro de Transportes informa que buses “orugas” no operarán en la noche

Louis de Grange aclaró que esta medida no afectará la frecuencia nocturna del sistema RED, ya que se reemplazarán los buses articulados por unidades convencionales.

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, confirmó este domingo que se llevarán a cabo cambios operacionales en el sistema de buses RED, en el marco del recorte presupuestario del 3% instruido por el Gobierno para enfrentar el déficit fiscal.

De Grange explicó en Meganoticias que el principal cambio será que los buses articulados, popularmente conocidos como “orugas”, dejarán de circular en horario nocturno.

“El principal cambio será el reemplazo de buses articulados por buses normales (…) No se necesitan, y mucha gente lo puede ver en distintas partes de Santiago: buses articulados circulando en la noche con tres o cuatro pasajeros, cuando perfectamente podría operar con buses de 12 metros a la mitad del costo“, precisó.

Según la autoridad, la medida se implementará porque “un bus articulado cuesta el doble que uno normal (…) El costo de operación, mantenimiento y repuestos de un bus articulado es el doble que el de un bus convencional“.

Agregó que “el concepto de optimización del sistema es dejar de usar buses articulados en la noche, cuando no son necesarios, y emplear buses convencionales de 12 metros, e incluso, en algunos casos, unidades más pequeñas dependiendo de la zona. Esto es tremendamente beneficioso, e incluso el exministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, lo ha reconocido explícitamente”.

Por último, aclaró que esta medida no afectará la frecuencia nocturna de los buses y enfatizó que “cada peso que le pagamos como país al Transantiago es un peso que le quitamos a regiones“.