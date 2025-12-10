País RECETA ELECTRÓNICA

Gobierno presenta el Sistema Nacional de Receta Electrónica: Así será detalla su implementación gradual en todo el país

Por CNN Chile

10.12.2025 / 12:03

{alt}

El Ministerio de Salud lanzó el nuevo Sistema Nacional de Receta Electrónica, plataforma gratuita que reemplazará progresivamente las recetas manuscritas. La iniciativa busca reducir errores, mejorar la seguridad de los pacientes y agilizar la dispensación de medicamentos.

El Ministerio de Salud presentó el nuevo Sistema Nacional de Receta Electrónica (SNRE), plataforma gratuita que modernizará la forma en que se prescriben y dispensan medicamentos en Chile. La iniciativa busca reducir errores, mejorar la seguridad de los pacientes y facilitar la labor de los equipos de salud.

Según datos del Minsal, cerca del 70% de las recetas manuscritas pueden contener errores debido a letra ilegible o información incompleta. El nuevo sistema apunta a disminuir ese riesgo mediante un formato único, digital y estandarizado.

La transición desde las recetas en papel será gradual. El proceso partirá por los medicamentos de mayor control: primero las recetas cheque, luego las recetas retenidas y, finalmente, las recetas simples. Así, la digitalización se ampliará paso a paso a todo el sistema sanitario.

El funcionamiento también será sencillo para los usuarios. Una vez emitida la receta, el paciente la recibirá en su correo electrónico registrado por el profesional tratante y podrá verla en cualquier momento ingresando con su Clave Única al portal “Mis Recetas” del SNRE. El formato electrónico será válido para todos los medicamentos, incluidos aquellos sujetos a control legal como estupefacientes o psicotrópicos, y podrá presentarse en cualquier farmacia autorizada del país.

Las autoridades enfatizaron que la información estará resguardada mediante un repositorio centralizado del Ministerio de Salud y datos encriptados, garantizando la privacidad de los usuarios.

DESTACAMOS

Servicios Hoy es el último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?

LO ÚLTIMO

País Estudio muestra coincidencias y contrastes entre propuestas de Kast y Jara con las demandas de la niñez chilena
Trece años después: Neymar se reencuentra con el joven que inspiró su baile más recordado
La comida italiana se convierte en la primera en ser reconocida con el estatus de Patrimonio de la Unesco
La palma chilena recibe la máxima protección internacional por parte de la Convención CITES
Gobierno presenta el Sistema Nacional de Receta Electrónica: Así será detalla su implementación gradual en todo el país
Alcalde Tomás Vodanovic fue dado de alta tras hospitalización por infección: "De suerte no pasó a mayores"