Gobierno presenta el Sistema Nacional de Receta Electrónica: Así será detalla su implementación gradual en todo el país

El Ministerio de Salud lanzó el nuevo Sistema Nacional de Receta Electrónica, plataforma gratuita que reemplazará progresivamente las recetas manuscritas. La iniciativa busca reducir errores, mejorar la seguridad de los pacientes y agilizar la dispensación de medicamentos.
El Ministerio de Salud presentó el nuevo Sistema Nacional de Receta Electrónica (SNRE), plataforma gratuita que modernizará la forma en que se prescriben y dispensan medicamentos en Chile. La iniciativa busca reducir errores, mejorar la seguridad de los pacientes y facilitar la labor de los equipos de salud.
Según datos del Minsal, cerca del 70% de las recetas manuscritas pueden contener errores debido a letra ilegible o información incompleta. El nuevo sistema apunta a disminuir ese riesgo mediante un formato único, digital y estandarizado.
La transición desde las recetas en papel será gradual. El proceso partirá por los medicamentos de mayor control: primero las recetas cheque, luego las recetas retenidas y, finalmente, las recetas simples. Así, la digitalización se ampliará paso a paso a todo el sistema sanitario.
El funcionamiento también será sencillo para los usuarios. Una vez emitida la receta, el paciente la recibirá en su correo electrónico registrado por el profesional tratante y podrá verla en cualquier momento ingresando con su Clave Única al portal “Mis Recetas” del SNRE. El formato electrónico será válido para todos los medicamentos, incluidos aquellos sujetos a control legal como estupefacientes o psicotrópicos, y podrá presentarse en cualquier farmacia autorizada del país.
Las autoridades enfatizaron que la información estará resguardada mediante un repositorio centralizado del Ministerio de Salud y datos encriptados, garantizando la privacidad de los usuarios.
