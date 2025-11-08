Cómo opera el sistema D’Hondt: La fórmula que definirá el nuevo Congreso en las Elecciones 2025

El método proporcional que reemplazó al binominal cumple una década y volverá a aplicarse en las elecciones parlamentarias. Su funcionamiento puede alterar los resultados: un candidato con más votos puede quedar fuera si su lista no logra suficiente respaldo.

El 16 de noviembre, cuando los chilenos acudan a las urnas, no solo votarán por el próximo Presidente de la República. También se renovará la composición del Congreso, bajo el sistema D’Hondt, el mecanismo proporcional que desde 2015 reemplazó al antiguo binominal.

El Servicio Electoral (Servel) lo define como “un método matemático para la asignación de escaños, que permite obtener el número de cargos electos en proporción a los votos obtenidos”. En otras palabras, la cantidad de parlamentarios que logra una lista depende tanto del desempeño individual de sus candidatos como del total de sufragios del bloque.

Cómo se eligen los parlamentarios

En las papeletas para diputados y senadores, los nombres aparecen agrupados por listas. Cada voto que reciba un candidato se suma a su pacto, de modo que el cálculo de los escaños se realiza a partir del total de votos de cada lista y no únicamente del resultado personal.

Para distribuir los cupos, se divide la votación total de cada lista por 1, 2, 3, y así sucesivamente, hasta completar la cantidad de escaños disponibles. Los cocientes más altos determinan qué listas —y luego qué candidatos dentro de ellas— obtienen los cargos.

El sistema genera un fenómeno conocido como “arrastre”: un candidato con menos votos individuales puede resultar electo gracias a la fortaleza de su lista, mientras otro con más respaldo puede quedar fuera si su bloque no alcanza los votos necesarios.

Por eso, al votar, no solo se elige a una persona, sino también se apoya el proyecto político de toda una coalición. En la práctica, el resultado final depende más de la suma colectiva que de los liderazgos individuales.

Paridad y participación

La Ley 20.840 también incorporó criterios de paridad de género: ningún partido o pacto puede presentar más del 60% de candidaturas de un mismo sexo. Además, hasta las elecciones de 2029, los partidos reciben un incentivo de 500 UF por cada mujer electa, con el fin de fomentar la participación femenina en la política.