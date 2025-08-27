Temblor se percibió la mañana de este miércoles en la zona central

El movimiento telúrico ocurrió pasadas las 07:40 horas y tuvo su epicentro en la Región de O’Higgins, según informó Sismología de la Universidad de Chile.

Un temblor se registró la mañana de este miércoles en la zona central del país, de acuerdo a los datos entregados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Hora Local: 2025/08/27 07:41:38, mag: 3.9, Lat: -33.86, Lon: -72.06, Prof: 35.7, Loc : 23.71 km al NO de Navidad — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN)

August 27, 2025

El movimiento telúrico ocurrió a las 07:41 horas y alcanzó una magnitud de 3,9. Su epicentro se localizó a 23,7 kilómetros al noroeste de Navidad, en la Región de O’Higgins, con una profundidad de 35,7 kilómetros.

Hasta el momento, no se han reportado daños a personas, infraestructura o servicios básicos producto de este evento.