País temblor

Sismo sacude a los habitantes de La Serena: ¿Cuál fue su magnitud?

Por CNN Chile

15.09.2025 / 10:10

{alt}

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 51.5 kilómetros.

La mañana de este lunes, un temblor de menor intensidad se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Coquimbo.

¿De qué magnitud fue el movimiento?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 10:03 horas y alcanzó una magnitud de 3,6.

El movimiento telúrico tuvo lugar a 21.3 kilómetros al sur de La Serena, en la región de Coquimbo, a una profundidad de 51.5 kilómetros.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) señalaron que “el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos”.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Precios al alza y gasto por persona: ¿Cuánto costará celebrar estas Fiestas Patrias en Chile?

LO ÚLTIMO

Negocios Ministro Grau refuta dichos del expresidente Frei: “No es cierto que crecimos tanto por 30 años”
Sigue cayendo la natalidad: Recién nacidos en Chile disminuyeron un 4,8% en junio, según el INE
La millonaria multa contra Rodrigo Topelberg: CMF lo sanciona con casi $200 millones por "entrega de información falsa"
Premios Emmy 2025: Adolescence, The Pitt y The Studio fueron los grandes ganadores de la noche
Subsecretario de Defensa tilda de "irresponsables" y "altisonantes" propuestas presidenciales para cerrar la frontera norte
Carrera al Óscar 2026: Chile y otros 47 países ya postularon a Mejor Película Extranjera