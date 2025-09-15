Sismo sacude a los habitantes de La Serena: ¿Cuál fue su magnitud?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 51.5 kilómetros.

La mañana de este lunes, un temblor de menor intensidad se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Coquimbo.

¿De qué magnitud fue el movimiento?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 10:03 horas y alcanzó una magnitud de 3,6.

El movimiento telúrico tuvo lugar a 21.3 kilómetros al sur de La Serena, en la región de Coquimbo, a una profundidad de 51.5 kilómetros.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) señalaron que “el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos”.

