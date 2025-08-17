País temblor

Temblor de mediana intensidad se percibe en el norte: Epicentro fue al este de San Pedro de Atacama

Por CNN Chile

17.08.2025 / 15:34

El Centro Sismológico Nacional reportó un movimiento telúrico a las 15:09 horas de este domingo, con epicentro a 142 km al este de San Pedro de Atacama y profundidad de 275 km.

Un sismo de magnitud 5.0 se registró la tarde de este domingo 17 de agosto en la zona norte del país, de acuerdo con información del Centro Sismológico Nacional (CSN).

¿Dónde fue el epicentro?

Según el reporte del CSN, el evento se localizó a 142,4 kilómetros al este de San Pedro de Atacama (Región de Antofagasta), con una profundidad de 275,1 kilómetros.

¿A qué hora ocurrió?

El movimiento telúrico se registró a las 15:09:42 horas, según la hora local informada por Sismología.

Datos técnicos

  • Magnitud: 5.0 (preliminar CSN)
  • Latitud: -22.72
  • Longitud: -66.83
  • Profundidad: 275.1 km
  • Referencia: 142.44 km al E de San Pedro de Atacama

El CSN mantiene el monitoreo del evento y de posibles réplicas en la zona.

