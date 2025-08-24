País temblor

Sismo de menor intensidad se registra en la Región de Coquimbo: ¿Cuál fue su magnitud?

Por CNN Chile

24.08.2025 / 11:58

El movimiento telúrico tuvo lugar a 19.23 kilómetros al este de Tongoy. Revisa los detalles.

La mañana de este domingo, un temblor de menor intensidad se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Coquimbo.

¿De qué magnitud fue el movimiento?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 11:37 horas y alcanzó una magnitud de 3,4.

El movimiento telúrico tuvo lugar a 19.23 kilómetros al este de Tongoy, en la región de Coquimbo, a una profundidad de 63.3 kilómetros.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) señalaron que “el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos”.

