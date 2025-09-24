País temblor

Sismo de menor intensidad se registra en la Región de Atacama: Revisa su magnitud

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 37.4 kilómetros.

La mañana de este miércoles, un temblor de menor intensidad se percibió en la Región de Atacama.

¿De qué magnitud fue el sismo?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 8:32 horas y alcanzó una magnitud de 3,8.

El movimiento telúrico tuvo lugar a 62.1 kilómetros al oeste de Caldera, en la Región de Atacama, a una profundidad de 37.4 kilómetros.

