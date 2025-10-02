Sismo de mediana intensidad despierta a los habitantes de la Región de Coquimbo: SHOA descartó riesgo de tsunami

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico fue a pocos kilómetros del Parque Nacional Fray Jorge.

La mañana de este jueves, un sismo se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Coquimbo.

¿Cuál fue la magnitud del sismo en Coquimbo?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 07:45 horas y alcanzó una magnitud de 5.5.

El sismo tuvo lugar a 9.74 kilómetros al suroeste de Parque Fray Jorge, en la Región de Coquimbo, a una profundidad de 32.7 kilómetros.

Desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informaron que las características del movimiento telúrico no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

A las 8:03 horas se registró un segundo temblor en el lugar, el cual alcanzó una magnitud de 3.9 y fue a 10.23 kilómetros del mismo parque nacional, según reportó el CSN.

Hora Local: 2025/10/02 07:43:56, mag: 5.5, Lat: -30.71, Lon: -71.77, Prof: 32.7, Loc : 9.74 km al SO de Parque Fray Jorge — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 2, 2025

SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. — SENAPRED (@Senapred) October 2, 2025