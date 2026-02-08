Sismo de mediana intensidad sacudió el norte de Chile: SHOA descarta riesgo de tsunami

El SHOA señaló que no existe riesgo de tsunami en las costas chilenas tras el temblor. El epicentro del sismo se localizó a 56 kilómetros al noreste de Pica, en la Región de Tarapacá.

A las 13:23 horas de este domingo, el Centro Sismológico Nacional (CSN) de la Universidad de Chile detectó un sismo de mediana intensidad en la zona norte del país.

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,8 y su epicentro se ubicó a 56 kilómetros al noreste de la comuna de Pica, afectando a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

Según datos actualizados del Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 5.8 localizado a 56 Kms al Noreste de Pica. — SENAPRED (@Senapred) February 8, 2026

Según informó el CSN en su sitio web, el temblor tuvo una profundidad de 118 kilómetros, por lo que se trató de un sismo profundo y no superficial.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) indicó que el sismo de magnitud 5,8 “no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

Asimismo, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que se encuentra evaluando “eventuales daños a personas, alteraciones a servicios básicos o afectación a infraestructura producto de este sismo”.