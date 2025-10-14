Sismo 5,6 sacude la Región de Tarapacá: SHOA descartó riesgo de tsunami

El Centro Sismológico Nacional (CSN) informó que el movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 98.2 kilómetros. Revisa los detalles.

La tarde de este martes, un temblor se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Tarapacá.

¿De qué magnitud fue el temblor en la Región Antofagasta?

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor se registró a eso de las 14:10 horas y alcanzó una magnitud de 5,6.

El movimiento telúrico tuvo lugar a 36.88 kilómetros al noreste de Pica, en la región de Tarapacá, a una profundidad de 98.2 kilómetros.

Desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) informaron que las características del movimiento telúrico no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Hora Local: 2025/10/14 14:10:18, mag: 5.6, Lat: -20.19, Lon: -69.18, Prof: 98.2, Loc : 36.88 km al NE de Pica — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) October 14, 2025