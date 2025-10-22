Simce: Experta dice que la falta de examinadores “impacta en todos los niveles del sistema educativo”

La directora del Magíster en Educación de la Uandes, Trinidad Valdés, afirmó que los hechos conocidos sobre estudiantes que no pudieron rendir el Simce debido a la falta de examinadores “son realmente graves, ya que afectan a todos los niveles del sistema educativo”.

Atrasos, ausencias y largos tiempos de espera en algunos establecimientos fueron algunos de los sucesos ocurridos durante la mañana de este miércoles, luego de que los examinadores encargados de aplicar las pruebas del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) no llegaran a tomar la evaluación.

El Ministerio de Educación (Mineduc), ante las controversias generadas, aclaró que el problema se originó por incumplimientos del proveedor encargado del proceso y que los exámenes de los establecimientos afectados serán reprogramados.

¿Qué efectos tiene el problema?

Trinidad Valdés, directora del Magíster en Educación de la Universidad de los Andes (Uandes), planteó que lo ocurrido “es realmente grave, ya que impacta en todos los niveles del sistema educativo”.

“El Simce es una herramienta que entrega mucha información sobre matemáticas, lenguaje y los logros —o no— de los alumnos en distintos niveles, pero además sobre convivencia escolar, clima de aprendizaje y autoestima de los estudiantes”, enfatizó.

En cuanto a su relevancia, reiteró que importa a nivel sistémico porque permite, cuando se cuentan con buenos datos, tomar decisiones basadas en evidencia, algo que se ha promovido desde hace años. Esto aplica no solo a nivel nacional, sino también a nivel local, en el nivel de los Servicios Locales de Educación Pública, que tienen 70 colegios a su cargo y pueden detectar tendencias sobre lo que está funcionando o no en su territorio.

De hecho, la académica de Uandes comentó que “uno de los logros de este gobierno durante el año pasado fue la entrega temprana de los resultados del Simce, que se dieron a conocer en marzo de este año, lo que permitió que los colegios tomaran decisiones basadas en esos datos, y ahora se ven afectados por esta situación”.

Por lo tanto, los datos no pueden estar incompletos en el sistema, y lo sucedido enfatiza que “es realmente grave”.