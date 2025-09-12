SII presenta querella por delitos tributarios contra el diputado Joaquín Lavín León

El parlamentario habría emitido 34 documentos tributarios electrónicos falsos.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella en contra del diputado Joaquín Lavín León.

La acción fue presentada ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago e indica que el parlamentario habría emitido 34 documentos tributarios electrónicos falsos y presentó formularios de impuestos con información incompleta, según consigna La Tercera.

Dichos documentos fueron emitidos por las sociedades Imprenta MMG S.A. y Gráfica Total Print SpA con el objetivo de justificar gastos de campaña y rendiciones parlamentarias.

En detalle, se le acusa de la comisión de delitos tributarios entre los años 2017 y 2022, ya que Joaquín León habría obtenido reembolsos de recursos públicos, los cuales no fueron declarados en sus impuestos.

El organismo también se querelló contra la empresa Modo74 SpA, la cual entregó seis facturas que se rindieron como gastos parlamentarios. Posteriormente, se anularon a través de notas de crédito.

Con todo, de acuerdo al SII, el perjuicio fiscal llegaría a una cifra aproximada de $10 millones.