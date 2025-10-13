País temblor

Siguen los sismos cerca del Parque Fray Jorge, en la Región de Coquimbo: Una seguidilla se registró la noche del domingo

Por CNN Chile

13.10.2025 / 14:08

Un nuevo sismo golpeó la tarde de este lunes la zona, sumándose a los más de cuatro registrados durante la noche del domingo y madrugada del lunes.

La tarde de este lunes, un temblor de menor intensidad se percibió en la zona norte del país, específicamente en la Región de Coquimbo.

Según el Centro Sismológico Nacional (CSN), el sismo se registró a eso de las 13:22 horas y alcanzó una magnitud de 3.7.

El movimiento telúrico tuvo lugar a 119.69 kilómetros al oeste del Parque Fray Jorge, en la región de Coquimbo, a una profundidad de 27.4 kilómetros.

Este temblor se suma a una seguidilla que se registró en la misma zona durante la noche del domingo y madrugada del lunes. Hubo uno magnitud 4.4 a las 22:11 horas, 4.9 a las 22:38 horas, 2.6 a las 23:40 horas y otro 3.2 a las 4:05 horas.

