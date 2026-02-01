País lluvias

Siguen las lluvias: Sistema frontal dejará precipitaciones desde Valparaíso hacia el sur la próxima semana

Por CNN Chile

01.02.2026 / 19:35

Dos sistemas frontales dejarán precipitaciones durante la primera semana de febrero.

Luego de las precipitaciones que afectaron a la Región Metropolitana, y que provocaron deslizamientos y dejaron al menos 341 viviendas afectadas, se pronostica la llegada de dos sistemas frontales que traerán nuevas lluvias para la primera semana de febrero.

El primer sistema frontal ingresará este domingo 1 de febrero al territorio chileno por la Región de Aysén, el que se verá potenciado gracias al impulso que ganará el aire frío subantártico que será transportado por una gigantesca alta presión, indican desde Meteored

Para el lunes 2 se espera que las precipitaciones alcancen la Región de Los Lagos, Los Ríos, La Araucanía y la Región del Biobío.

En su avance hacia el norte, el  martes 3  este sistema frontal dejaría lluvias intermitentes en sectores del Ñuble al tramo norte de Aysén.

Para el miércoles se proyectan abundantes precipitaciones en valle, precordillera y cordillera de las regiones de Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Además, las lluvias se extenderán hacia la zona central por el tramo cordillerano, alcanzando la Región de Valparaíso.

Finalmente, nuevo ciclón extratropical activará las precipitaciones sobre sectores de la Región de Valparaíso hasta Los Lagos entre la noche del viernes y la mañana del sábado.

Segundo sistema frontal de la semana

La primera semana de febrero finalizará con el ingreso de un nuevo sistema frontal, que dejará lluvias en la Patagonia y rachas de vientos de hasta 80km/h.

