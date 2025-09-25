“Sigue siendo un espacio seguro”: Metro defiende operación de la red tras suspensiones del servicio

El presidente de Metro señaló que “el evento que ocurrió en Línea 1 hoy y el que ocurrió ayer no se refieren a fallas de operación”.

El presidente de Metro de Santiago, Guillermo Muñoz, defendió el servicio tras los complejos episodios que se vivieron este miércoles y jueves, afirmando que “sigue siendo un espacio seguro”.

Por dos jornadas consecutivas el servicio ha debido ser suspendido en varias estaciones de la Línea 1 debido a personas en la vía. Hoy además se sumó que en la estación Franklin de la Línea 2 un hombre fue apuñalado durante una riña, lo que obligó a cerrar la estación en hora punta.

¿Qué dijeron desde Metro?

El presidente de Metro sostuvo que “el evento que ocurrió en Línea 1 hoy y el que ocurrió ayer no se refieren a fallas de operación. Hoy hay una persona que cae a las vías, ayer también una persona cayó a las vías”.

Estas situaciones se califican como “eventos externos a la operación”, es decir, “que no tienen que ver con averías, con equipos en falla”, explicó Muñoz, afirmando que la instalación de puertas de andén permitiría disminuir “en 60% la cantidad de incidencias que hay en Línea 1”.

“Los más graves y dramáticos son las personas en la vía. Pero hay muchos otros: objetos que caen, personas que bajan voluntariamente, animales que entran a las vías. Todo eso es necesario controlarlo a través de una inversión significativa como son las puertas de andén”, agregó.

Sobre lo ocurrido en estación Franklin, Muñoz destacó que en el último tiempo se ha invertido en seguridad, “aumentando en más de 2.000 la cantidad de personal destinado a la seguridad (…), incrementando la dotación femenina, haciendo una inversión fuerte en tecnología, en nuevas cámaras”.

En esa misma línea, afirmó que “hoy día tenemos una sensación de seguridad que ronda el 66%. Metro sigue siendo un espacio seguro para todas las personas”.