Sigue molestia de Rincón por rechazo a su candidatura: “Esto se craneó desde la oficina de Álvaro Elizalde”

En una entrevista, la senadora y presidenta de Demócrata acusó que la “resolución del Tricel (...) es claramente fruto de una vendetta política”.

Este domingo, la senadora Ximena Rincón nuevamente manifestó su molestia por el rechazo a su candidatura a la reelección, afirmando que “esto se cranéo desde la oficina de Álvaro Elizalde”.

Vale recordar que el pasado lunes el Tribunal Electoral (Tricel) confirmó que la presidenta de Demócratas no podrá postular al Senado bajo el argumento de que ya cumplió dos periodos consecutivos en el cargo.

¿Qué dijo Ximena Rincón?

En conversación con El Mercurio, la senadora por el Maule partió señalando que la “resolución del Tricel que me deja fuera de la papeleta es claramente fruto de una vendetta política por haber defendido lo que creo que fue correcto y haberme transformado, sin quererlo, en el rostro del rechazo”.

“El voto que termina dirimiendo esto es el voto de un excamarada de partido, Gabriel Ascencio. Si uno mira su historial en Twitter, hay una crítica permanente hacia mí, hacia Matías Walker y a los que estuvimos en la opción de Rechazo desde la centroizquierda”, complementó la parlamentaria.

En esta línea, apuntó contra Paulina Vodanovic, acusando que su objetivo “es evidente: busca ganar por secretaría. Y una vez más se repite la alianza de dirigentes del PS y del PC que ya lo hicieron en el 2021 en la carrera presidencial, al no permitirme competir en primarias”.

Por otra parte, cuestionó duramente al oficialismo: “Yo creo que ellos han intentado todo para evitar la competencia. Trancar la pelota al voto obligatorio es una expresión más de ello. A ellos no les gusta la democracia y no les gusta que la ciudadanía se exprese”.

“Obviamente, esto se craneó desde la oficina de Álvaro Elizalde, con su abogado Osorio, Paulina Vodanovic como presidenta del partido y la Democracia Cristiana, pero creo que la ciudadanía se da cuenta de las cosas y al final se va a expresar y elegirá una opción diferente para hacer mejor las cosas”, cerró.