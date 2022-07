Este viernes la ministra del Interior, Izkia Siches, abordó los cuestionamientos que han surgido contra el Gobierno, respecto a la demora en la toma de acciones legales contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

Esto, luego de que el representante de la causa Mapuche emitiera comentarios interpretados como “amenazas” contra el Ejecutivo y atribuyera a su organización las acciones de reivindicación material contra la industria forestal en la macrozona sur.

“Desde mi perspectiva, es necesario esclarecer que aquí también se intenta intenta instalar un punto político y se intenta instalar que todos los problemas tengan que ver con estas declaraciones y que poco menos que la persecución de una u otra persona no va a solucionar la situación en el sur y eso tampoco es real”, dijo la ministra Siches a Radio Duna.

En esa línea, la secretaria de Estado, defendió el plazo que tomó la determinación de ampliar querellas contra Llaitul, afirmando que por esto hubo “aprovechamiento” de sectores políticos contrarios al Gobierno y que la incorporación de esas medidas, “no solucionarán el conflicto de fondo“.

La ministra planteó además que “el Ministerio Público siempre ha tenido la opción de actuar, porque hay una serie de querellas y esta no es la primera vez que se hacen este tipo de declaraciones, pero sí fuimos muy cautelosos de poder revisar cuáles eran las atribuciones que se hacían de hechos constitutivos de delitos y separar las aguas“.

“Se instaló que si no había esta querella, poco menos que no había ninguna voluntad del Gobierno ni de enfrentar el crimen y creo que fue muy importante dar una señal de que no es verdad que nosotros no queremos desbastar las bandas y no es verdad que nosotros no queremos más violencia“, sentenció Siches.