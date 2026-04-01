Sichel aborda violencia en establecimientos educacionales: “Tenemos que hacer algo porque revisar mochilas es un absurdo”

El alcalde de Ñuñoa cuestionó la efectividad de las actuales herramientas para enfrentar los episodios en liceos emblemáticos y planteó la necesidad de una respuesta estatal más integral.

La violencia en establecimientos educacionales volvió a ser tema de debate tras las declaraciones del alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien apuntó en Radio Duna, a la falta de soluciones de fondo para enfrentar estos hechos. A su juicio, el problema requiere una intervención más amplia por parte del Estado.

En ese contexto, sostuvo que las medidas actuales no logran abordar la raíz del fenómeno. “Un fenómeno que tiene que ser atacado. Lo que tiene que hacer el Estado es hacerse cargo, a la ley aula segura le falta un eslabón clave”, afirmó.

Sichel también se refirió a quiénes participan en estos episodios, indicando que no se trata únicamente de alumnos. “Casi todos son estudiantes”, señaló, aunque agregó que también se observa la presencia de “adultos exalumnos y algunos profesores” en situaciones de violencia dentro de los recintos.

Otro de los puntos que destacó fue la falta de coordinación tras la expulsión de estudiantes, lo que —según explicó— permite su rápida reincorporación en otros colegios. “Nuestro problema es que si alguien fue expulsado del Liceo de Aplicación ayer, mañana puede estar entrando a un colegio de Ñuñoa”, advirtió.

En esa línea, planteó la necesidad de avanzar hacia políticas públicas más amplias, incluyendo medidas vinculadas a salud mental. “Chile tiene que tener un programa central que requiere internación de personas con problemas de salud mental”, indicó.

Finalmente, el jefe comunal criticó propuestas que han surgido en la discusión pública, descartando su efectividad frente al escenario actual. “Tenemos que hacer algo porque la idea de revisar las mochilas, a esta altura, es un absurdo cuando tenemos un fenómeno tan endémico”, concluyó.