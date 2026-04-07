“Si se ingresa tal cual se anunció, es una ley tramposa”: Raúl Soto por proyecto de Reconstrucción Nacional

El diputado condicionó el diálogo a que el Gobierno separe las iniciativas y criticó la inclusión de medidas tributarias en la propuesta.

El diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto, en Radio Duna, fijó condiciones para avanzar en el debate del proyecto de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, señalando que cualquier acuerdo dependerá de modificaciones en su estructura.

“Si el Gobierno decide sacar esta reforma tributaria encubierta del paquete de reconstrucción o al menos postergar el debate, sería una señal muy positiva que ayudaría a llegar a un consenso respecto de los otros temas”, sostuvo.

En esa línea, cuestionó que la propuesta incluya materias de carácter tributario, reiterando sus críticas al diseño del proyecto. “Si se ingresa tal cual se anunció, es una ley tramposa que disfraza una reforma tributaria a través de una ley de reconstrucción”, afirmó.

El parlamentario también abordó la actual pausa en la tramitación, señalando que espera que esta decisión implique cambios sustantivos. “Espero que esta pausa sea para separar las iniciativas (…)”, indicó.

Sin embargo, advirtió que hasta ahora no ha visto señales concretas en esa dirección. “Estábamos a la espera y tendremos que seguir esperando”, expresó.

Soto remarcó además que la disposición al diálogo está supeditada a que el Ejecutivo acceda a dividir el contenido del proyecto. “Estamos disponibles a dialogar, pero en la medida que haya disposición a separar las medidas”, afirmó.

En cuanto a la estrategia legislativa, anticipó que, si no hay ajustes, buscarán dividir la iniciativa durante su discusión. “Si el Gobierno no separa el proyecto, de alguna manera lo vamos a tener que hacer en los hechos”, advirtió.

Finalmente, insistió en que no corresponde tramitar conjuntamente distintas materias. “Lo que corresponde es que cada materia vaya por separado y no mezclar peras con manzanas”, concluyó.