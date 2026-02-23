“Si al sujeto hay que dispararle, se le dispara”: La declaración de Gyvens, exReggaeton Boys, por caso de sicariato

En estricto rigor, a Gyvens se le indaga por un presunto ilítico de sicariato en contra de un sujeto con el cual, familiares de él habrían tenido problemas para unos pagos. En concreto, la madre de su expareja cuidaba a su padre, pero cuando falleció uno de sus hermanos, llamado Jaime, no quiso pagarle esos trabajos, generando una disputa por dineros de herencia.

El mundo del espectáculo vivió un revuelo durante el fin de semana tras la detención del exReggaeton Boys, Gyvens Laguerre.

El músico fue aprehendido en el marco de una investigación que lleva adelante el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía por el presunto delito de homicidio.

En estricto rigor, a Gyvens se le indaga por un presunto ilícito de sicariato contra un sujeto con el cual, familiares de él habrían tenido problemas para unos pagos. En concreto, la madre de su expareja cuidaba a su padre, pero cuando falleció uno de sus hermanos, llamado Jaime, no quiso pagarle esos trabajos, generando una disputa por dineros de herencia.

En medio de esa causa familiar, es que se ideó el plan. Y así lo reveló el reggaetonero a la Fiscalía, según reveló La Tercera. “Cuando llega Víctor, Miguel Ángel estaba sentado en el mueble del living de mi casa y yo estaba sentado en un sillón azul. Víctor entró y se sentó en el mismo mueble que Miguel Ángel y luego se van Víctor y Miguel Ángel a la entradita de mi casa. En esa conversación Miguel Ángel le contó que tenía un drama y necesitaba que le hiciera una pega, en que le tenía que pegar un susto a un viejo pesado, para que le firmara un documento. Víctor le preguntó si estaba armado, y el sujeto le contó que siempre iba de caza, por lo que Víctor le dijo que iba a tener que ir armado también, y Miguel Ángel le dijo, si al sujeto hay que dispararle, se le dispara, lo dijo en estos términos: ‘Si hay que pegarle hay que pegarle’”.

Gyvens le siguió relatando al fiscal Milibor Bugueño que esa conversación duró como 15 minutos y ahí su exsuegro “le contó que tenía problemas por este tema de la herencia, en este momento Miguel Ángel sacó dos papeles que tenían fotos impresas, que eran dos copias de lo mismo, me pasó uno y se quedó con el otro, en donde en la parte delantera tenía fotos de Jaime, de cuerpo y otra foto un poquito más alejada, también había fotos de camionetas de color blanca y roja, de una pared, de un portón de la fábrica y también de una casa, en donde además decía la dirección donde estaba”.

“Víctor me dice ‘el viejo está loco’, yo le voy a pasar a ‘El Causa para que haga la vuelta’, refiriéndose que le iba a presentar alguien que pudiera hacer lo que él quería, porque se dio cuenta que lo que quería Miguel Ángel no era pegarle un susto, sino que matarlo”, agregó.