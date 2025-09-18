SHOA: Terremoto en Rusia no reúne condiciones para generar tsunami en costas de Chile

El terremoto fue de magnitud 7.8 y ocurrió cerca de la ciudad de Pretropavlovsk.

La tarde de este jueves, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), informó que terremoto registrado en Rusia no reúne las condiciones para generar un tsunami en Chile.

“El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) indica que (…) las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las cosas de Chile”, escribieron.

¿Dónde fue el terremoto?

El terremoto de magnitud 7,8 se localizó a 143 kilómetros al este de la ciudad de Pretropavlovsk, situada en la bahía de Avacha, a orillas del océano Pacífico.