Terremoto en Taiwán: Senapred y SHOA descartan amenaza de tsunami para Chile

Por CNN Chile

27.12.2025 / 14:30

El evento ocurrió cerca de las 12:05 en Chile. Desde Senapred, en tanto, se reiteró el llamado a informarse por canales oficiales.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este sábado 27 de diciembre la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile, luego de un fuerte sismo registrado frente a la isla de Taiwán.

La información fue difundida por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a través de su cuenta oficial, señalando que el evento “NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el terremoto fue de magnitud 6,6, con una profundidad de 67,5 kilómetros, y se localizó a unos 31 km al ESE de Yilan, en el noreste de Taiwán.

El registro del USGS sitúa el evento a las 15:05:56 UTC, lo que corresponde a 12:05 horas en Chile (UTC-3) y cerca de las 23:05 en Taiwán (UTC+8).

En Taiwán, autoridades y servicios de emergencia reportaban evaluaciones en curso. Medios locales informaron que el epicentro estuvo en el mar, frente a Yilan, y que no había reportes inmediatos de heridos en los primeros balances.

El movimiento se sintió en varias zonas del país, incluida Taipéi, con incidentes puntuales como cortes breves de suministro eléctrico en Yilan y revisiones por filtraciones menores.

¿Qué significa esto para Chile?

Según Senapred, tras la evaluación técnica de SHOA no existe riesgo de tsunami para el territorio nacional, aunque el organismo indicó que el monitoreo continúa y reiteró el llamado a informarse por canales oficiales.

