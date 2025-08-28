SHOA descarta riesgo de tsunami en costas de Chile tras temblor en cercanías de Base Prat en la Antártica

El sismo fue de magnitud 5.0.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami tras el sismo registrado en Base Prat, en el territorio antártico chileno.

“Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, informó el Servicio.

El temblor ocurrió a las 14:58 horas de este jueves y fue de magnitud de 5.0, se registró a 267 kilómetros al noroeste de la Base Prat. Tuvo una latitud de 60°17’E y una longitud de 61°40’O.