País sismo

SHOA descarta riesgo de tsunami en costas de Chile tras temblor en cercanías de Base Prat en la Antártica

Por CNN Chile

28.08.2025 / 15:44

{alt}

El sismo fue de magnitud 5.0.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami tras el sismo registrado en Base Prat, en el territorio antártico chileno.

“Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, informó el Servicio.

El temblor ocurrió a las 14:58 horas de este jueves y fue de magnitud de 5.0, se registró a 267 kilómetros al noroeste de la Base Prat. Tuvo una latitud de 60°17’E y una longitud de 61°40’O.

SHOA descarta riesgo de tsunami en costas de Chile tras temblor en cercanías de Base Prat en la Antártica/SHOA

SHOA descarta riesgo de tsunami en costas de Chile tras temblor en cercanías de Base Prat en la Antártica/SHOA

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Fijan para septiembre la audiencia de revisión del desafuero contra el diputado Joaquín Lavín Jr.
Rusia lanza el segundo mayor ataque aéreo de la guerra en Ucrania: Hay al menos 19 muertos, cuatro niños entre ellos
SHOA descarta riesgo de tsunami en costas de Chile tras temblor en cercanías de Base Prat en la Antártica
Martina Weil rompe su récord chileno en los 400 metros de la Diamond League en Zúrich
Singapur: 15 latigazos y hasta 20 años de cárcel arriesgan de castigo los proveedores de vapeadores
Falabella retail incrementa en 18,6% sus ingresos el primer semestre