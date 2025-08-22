SHOA descarta riesgo de tsunami tras nuevo sismo cerca de la Base Frei en la Antártica

Desde la institución señalaron que el movimiento no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami.

Este viernes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami para las costas de Chile tras el nuevo sismo que golpeo la Base Frei en la Antártica.

El movimiento telúrico de magnitud de 5,7 tuvo lugar a 258 kilómetros al noroeste de Base Frei, en la Antártica, a una profundidad de 10 kilómetros.

“Las características del sismo (…) NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señaló el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).