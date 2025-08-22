País temblor

SHOA descarta riesgo de tsunami tras nuevo sismo cerca de la Base Frei en la Antártica

Por CNN Chile

22.08.2025 / 12:05

{alt}

Desde la institución señalaron que el movimiento no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami.

Este viernes, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami para las costas de Chile tras el nuevo sismo que golpeo la Base Frei en la Antártica.

El movimiento telúrico de magnitud de 5,7 tuvo lugar a 258 kilómetros al noroeste de Base Frei, en la Antártica, a una profundidad de 10 kilómetros.

“Las características del sismo (…) NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señaló el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

DESTACAMOS

País Voces que Impactan, el podcast de los liderazgos sociales: CNN Chile y Fundación Colunga estrenan nuevo espacio con ciclo de entrevistas

LO ÚLTIMO

País Ministro Grau responde a críticas por su nombramiento en Hacienda: "El país sabe de mi trabajo"
SHOA descarta riesgo de tsunami tras nuevo sismo cerca de la Base Frei en la Antártica
Alligator Alcatraz en jaque: Fallo judicial impide envío de nuevos detenidos y prisión podría ser cerrada
Tráfico aéreo internacional aumentó en julio impulsado por rutas con Brasil: Viajaron más de 1 millón de pasajeros
Ximena Rincón: "Se optó por Grau porque es del mismo grupo de amigos del Presidente Boric"
Partido Socialista condena ofensiva militar en Gaza y denuncia “limpieza étnica contra el pueblo palestino”