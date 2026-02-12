SHOA descarta riesgo de tsunami tras fuerte temblor en la Región de Coquimbo

Desde el organismo señalaron que las características del sismo "no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami".

Este jueves, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami tras el sismo 6.1 que golpeó la Región de Coquimbo.

“SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron desde el Senapred en redes sociales.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico de magnitud 6.1 ocurrió a 12,76 kilómetros al oeste de Punitaqui, en la provincia del Limarí, a una profundidad de 54.4 kilómetros.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) señalaron que están evaluando “eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo”.

