Servicio de Salud de Arauco solicita renuncia de director de hospital tras sumario por acusaciones sexuales

Juan Gamboa Saravia dejó su cargo en el Hospital de Curanilahue luego de enfrentar un proceso administrativo iniciado en marzo por denuncias de acoso y abuso sexual interpuestas por tres funcionarias.

El Servicio de Salud de Arauco pidió la renuncia al director del Hospital de Curanilahue, Juan Gamboa Saravia, quien recientemente había reintegrado sus funciones tras enfrentar un sumario administrativo por acusaciones de connotación sexual.

Aunque el proceso no tuvo resolución final, el funcionario permaneció apartado de sus labores durante siete meses luego de las denuncias presentadas en marzo por tres funcionarias del establecimiento.

Respuesta institucional

El servicio de salud emitió un comunicado oficial señalando que la medida respondía a “los niveles de probidad y transparencia que promueve el Gobierno de Chile”. Kareen Ortloff Vidal, subdirectora de Gestión Asistencial del recinto, asumió la dirección del hospital, siendo descrita como “una profesional con amplia experiencia en la gestión de salud pública”.

Desde la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Frenpruss) valoraron la decisión.

Según reportó Bío Bío Chile, Pavel Guiñez, dirigente nacional, expresó que la medida genera “tranquilidad” entre los trabajadores y establece un estándar necesario para cargos de Alta Dirección Pública ante denuncias con “sospecha fundada”.