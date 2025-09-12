País presidenciales

Servel revela el orden en la papeleta de votación: ¿En qué lugar quedaron los candidatos y candidatas presidenciales?

Por CNN Chile

12.09.2025 / 10:13

Tras ratificar las inscripciones de los ocho postulantes, el organismo efectuó el sorteo de cara a las elecciones de noviembre.

Este viernes, el Servicio Electoral (Servel) realizó el sorteo para determinar en qué orden aparecerán los candidatos presidenciales en la papeleta de las elecciones de noviembre.

Luego de ratificar las inscripciones de los ocho postulantes al sillón presidencial, mencionando también la fecha de ingreso de la solicitud, el organismo efectuó el sorteo.

¿En qué orden quedaron los candidatos en la papeleta?

  • 1. Franco Parisi Fernández
  • 2. Jeannette Jara Román
  • 3. Marco Enríquez-Ominami Gumucio
  • 4. Johannes Kaiser Barents von Hohenhagen
  • 5. José Antonio Kast Rist
  • 6. Eduardo Artés Brichetti
  • 7. Evelyn Matthei Fornet
  • 8. Harold Mayne-Nicholls Sécul

Votación parlamentaria

Durante esta jornada, el Servel también realizó el sorteo del orden en que aparecerán las 11 listas a las parlamentarias, correspondientes a cinco pactos electorales y seis partidos políticos:

  • Partido Ecologista Verde: letra A
  • Verdes Regionalistas y Humanistas: letra B
  • Unidad por Chile: letra C
  • Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista: letra D
  • Amarillos por Chile: letra E
  • Partido de Trabajadores Revolucionarios: letra F
  • Partido Alianza Verde Popular: letra G
  • Popular: letra H
  • Partido de la Gente: letra I
  • Chile Grande y Unido: letra J
  • Cambio por Chile: letra K.

