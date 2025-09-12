Servel revela el orden en la papeleta de votación: ¿En qué lugar quedaron los candidatos y candidatas presidenciales?

Tras ratificar las inscripciones de los ocho postulantes, el organismo efectuó el sorteo de cara a las elecciones de noviembre.

Este viernes, el Servicio Electoral (Servel) realizó el sorteo para determinar en qué orden aparecerán los candidatos presidenciales en la papeleta de las elecciones de noviembre.

Luego de ratificar las inscripciones de los ocho postulantes al sillón presidencial, mencionando también la fecha de ingreso de la solicitud, el organismo efectuó el sorteo.

¿En qué orden quedaron los candidatos en la papeleta?

1. Franco Parisi Fernández

2. Jeannette Jara Román

3. Marco Enríquez-Ominami Gumucio

4. Johannes Kaiser Barents von Hohenhagen

5. José Antonio Kast Rist

6. Eduardo Artés Brichetti

7. Evelyn Matthei Fornet

8. Harold Mayne-Nicholls Sécul

Votación parlamentaria

Durante esta jornada, el Servel también realizó el sorteo del orden en que aparecerán las 11 listas a las parlamentarias, correspondientes a cinco pactos electorales y seis partidos políticos: