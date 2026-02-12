Servel ordena la disolución de 13 partidos políticos tras últimas elecciones parlamentarias

El Servicio Electoral de Chile (Servel) informó que son 13 los partidos políticos —Radical y Evópoli, entre ellos— los cuales no cumplen con los requisitos para seguir registrados formalmente como partidos políticos.

Este jueves el Servicio Electoral de Chile (Servel) oficializó la disolución de 13 partidos políticos, los cuales no lograron cumplir con los requisitos exigidos por el organismo para seguir establecidos.

Esta información la confirmó el Servel luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), concluyera el proceso de calificación de las últimas elecciones parlamentarias, específicamente la de diputados y diputadas en noviembre del 2025.

Esta medida se tomó en base a lo dispuesto en los artículos 56 N°2 y 57 de la Ley N°18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, la cual establece que los partidos deben alcanzar un mínimo de votación o parlamentarios electos para mantener su existencia.

“Un partido político se disuelve si no alcanza el 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados, ya sea en a lo menos ocho regiones del país o en tres regiones geográficamente contiguas. Asimismo, se estipula que los partidos políticos que no alcanzaren los porcentajes mínimos de representación señalados mantendrán su calidad de tal, si eligieren, en esta última elección, un mínimo de cuatro parlamentarios, ya sean diputados o senadores”, comunicaron desde el organismo.

Entre los partidos que no lograron cumplir con los requisitos, resaltan el Partido Radical, con más de 150 años de historia y supo tener tres presidentes de la república consecutivos entre 1938 y 1952. Asimismo, destaca la disolución de Evópoli, Amarillos y Demócratas.

Revisa los 13 partidos que fueron disueltos: