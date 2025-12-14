Servel informa instalación total de mesas en Chile para la segunda vuelta presidencial

El organismo electoral destacó el alto nivel de cumplimiento en la constitución de mesas y el normal desarrollo del proceso durante la mañana de este domingo, tanto en Chile como en el exterior, en una jornada clave que definirá al próximo Presidente de la República.

En el marco de la segunda vuelta presidencial que se desarrolla este domingo 14 de diciembre, y que definirá al próximo Presidente de la República entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, el Servicio Electoral (Servel) informó que el 100% de las mesas de votación en Chile ya se encuentran instaladas.

Según detalló el organismo, la totalidad de las mesas de sufragio habilitadas en el territorio nacional está operativa para esta Segunda Votación Presidencial. En concreto, se trata de 40.473 mesas, lo que equivale al 100% del padrón dispuesto, en las que cumplen funciones 138.006 vocales de mesa.

En cuanto al proceso en el extranjero, el Servel precisó que existen 427 mesas habilitadas, de las cuales 316 ya han sido instaladas, lo que representa un 74% del total, mientras que 111 mesas aún se encontraban pendientes al momento del reporte.

Cabe destacar que cerca de las 10:00 horas, la presidenta del Servel, Pamela Figueroa, señaló que el 98% de las mesas de votación ya estaban constituidas, subrayando que la jornada electoral se estaba desarrollando con normalidad y sin incidentes relevantes.

De acuerdo con el cronograma oficial, los resultados de la elección presidencial comenzarán a conocerse a partir de las 18:00 horas, una vez que se inicie el cierre de mesas a lo largo del país.

Sigue la transmisión en vivo aquí: