Sernageomin detectó actividad sísmica en el volcán San José en la Región Metropolitana

El movimiento alcanzó una magnitud local de 1,9 y se localizó a 3,9 kilómetros de profundidad, sin generar variaciones en la actividad del macizo, por lo que las autoridades mantienen la alerta técnica en nivel verde.

Un sismo de baja magnitud fue detectado este jueves en el volcán San José, según informó este jueves el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que descartó cambios en su estado actual.

El evento ocurrió a las 13:52 horas y fue registrado por los sistemas de vigilancia del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, dependiente del organismo estatal.

De acuerdo con el reporte, se trató de un sismo tipo híbrido, asociado tanto a fracturación de roca como a movimientos de fluidos dentro del volcán, recogió 24Horas.

El movimiento alcanzó una magnitud local de 1,9 y se localizó a una profundidad de 3,9 kilómetros, en un punto cercano a las coordenadas 33,8568° sur y 69,9113° oeste.

Asimismo, se informó de un desplazamiento reducido de 70,9 cm².

Pese a la detección de este evento, las autoridades mantienen la alerta técnica en nivel verde, lo que indica que el volcán presenta un comportamiento considerado normal dentro de su actividad.

Desde Sernageomin señalaron que continuará la vigilancia permanente del macizo.