Más de mil afectados: Citan a declarar a representante legal de Sportlife Bandera tras cierre de sucursal

El organismo fiscalizador busca que la empresa explique las razones del cierre y detalle las medidas adoptadas para compensar a los más de mil usuarios afectados.

El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) citó a declarar al representante legal del gimnasio Sportlife, sede Bandera (Deporvida S.A.), luego del cierre inesperado de sus dependencias, que afectó a más de mil personas inscritas en el recinto ubicado en pleno centro de Santiago.

El cierre se produjo el 31 de octubre, según informó la empresa a través de un comunicado enviado a sus usuarios: “Sportlife S.A. informa que la sede franquiciada de Bandera cerrará a contar del 31 de octubre, por decisión exclusiva de sus administradores, quienes entregarán en los próximos días información sobre diferentes opciones para que los alumnos continúen con sus planes de entrenamiento en otras sedes”.

De acuerdo con el SERNAC, la medida busca que la compañía entregue explicaciones detalladas sobre las causas del cierre y precise las acciones adoptadas para compensar a los consumidores. El organismo advirtió que muchas de las personas afectadas fueron derivadas a sucursales alejadas del centro de Santiago, lo que podría implicar un incumplimiento de las condiciones originalmente contratadas.

Qué implica la citación a declarar

La citación a declarar es una herramienta contemplada en el artículo 58 de la Ley del Consumidor, que permite al SERNAC convocar a representantes legales, administradores o dependientes de una empresa con el fin de obtener información oficial sobre un hecho que afecta a los consumidores.

En este caso, la declaración permitirá al servicio recopilar antecedentes para determinar si hubo vulneración de derechos y definir eventuales acciones en defensa de los clientes del gimnasio.