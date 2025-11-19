Sernac oficia a Fénix y Punto Ticket tras cambio de recinto para el concierto de Shakira en Chile

Inicialmente, se informó que el show sería en el Estadio Nacional; sin embargo, una semana antes se comunicó que sería trasladado al Parque Estadio Nacional, lo que significó cambios en las locaciones.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la productora Fénix y a Puntoticket por cambios unilaterales para el concierto de Shakira en Chile.

Esto, luego de que se informara el cambio en el recinto originalmente informado para el show de la arista colombiana, en el marco del “Las mujeres ya no lloran Tour”, del próximo 22 de noviembre a las 21:00 horas.

Inicialmente, se había anunciado que el evento sería en el Estadio Nacional; sin embargo, una semana antes se comunicó que sería trasladado al Parque Estadio Nacional, lo que significó cambios en las locaciones.

Debido a ello, el ente fiscalizador solicitó a Fénix Entertainment Group y a Punto Ticket antecedentes sobre la cantidad de ticket vendidos, procedimientos y plazos de devolución de dinero, medidas adoptadas para comunicar la modificación y las eventuales compensaciones por gastos en que hayan debido incurrir los consumidores.

También se pidió el detalle de los protocolos “para quienes soliciten devoluciones posteriores al evento y copia del contrato entre la productora y la ticketera”.

Según establece la Ley del Consumidor, “todo lo que la empresa ofrece debe cumplirlo, ya sean horarios, artistas, entre otras condiciones relevantes”.

“Ante la suspensión del espectáculo, el cambio de las condiciones contratadas o incumplimientos, las y los consumidores tienen derecho a que se devuelva todo lo pagado, incluyendo el cargo por servicio”, subrayó el Servicio.

La ticketera detalló en su página web cómo será el cambio de las entradas para el concierto en su nueva locación, el Parque Estadio Nacional.