Sernac fiscalizará cinco tiendas de retail financiero por precios y descuentos asociados a tarjetas que ofrecen

El objetivo de la acción es verificar si la información entregada por las tiendas sobre el valor de productos al contado y de descuentos comprando con tarjeta de crédito se ajusta al marco legal.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) dio a conocer que comenzó una fiscalización a tiendas del retail financiero por precios y descuentos asociados a las tarjetas.

La acción incluye la inspección de las tiendas Falabella y Tottus (tarjeta CMR), Paris y Jumbo (tarjeta CAT) y Ripley (tarjeta CAR), en todas las regiones del país.

Esto, con el objetivo de “verificar si la información entregada sobre el precio de los productos al contado y el precio asociado al descuento comprando con la tarjeta de crédito de la empresa se ajustan al marco legal”, en el marco de lo que indica el inciso sexto del artículo 17H de la ley 19.496.

La fiscalización se realiza porque, según el Sernac, “algunas empresas de retail estarían exhibiendo sus precios relacionados con el medio de pago propio del comercio sin ajustarse a las especificaciones de la normativa”.

En procedimientos de 2025, por ejemplo, el ente fiscalizador confirmó que había brechas en el cumplimiento de la normativa, situación que “llevó a la interposición de un juicio de Interés General contra el proveedor que administra la tarjeta del retail ABC”.

En caso de detectar incumplimientos, “las empresas infractoras arriesgan multas de hasta 1.500 UTM”, es decir, cerca de $100 millones, si son denunciadas ante la justicia.