Sernac emite alerta de seguridad para 17 mil cargadores de celular por “riesgo de sobrecalentamiento”

Desde la SEC explicaron que el producto cumplió inicialmente con los protocolos de certificación, pero se realizaron nuevas pruebas tras reportes de usuarios por “sobrecalentamiento, emisión de chispas y humo durante su uso”.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) levantó una alerta de seguridad por cargadores de celular modelo USB que presentan fallas.

Sernac explicó que los dispositivos hechos en China “cumplieron inicialmente con todos los requisitos de certificación para venderse en Chile; sin embargo, después de pruebas realizadas (…), se encontró que las unidades del lote en cuestión no cumplirían con algunos requisitos de la norma”.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que se volvieron a llevar a cabo pruebas de laboratorio al producto debido a múltiples reportes de usuarios que denunciaban “sobrecalentamiento, emisión de chispas y humo durante su uso”.

Fue entonces cuando se detectó un incumplimiento de los requisitos térmicos, por lo que se ofició a la empresa a cargo de la exportación del producto, para luego informar al Sernac de la situación.

“Esta situación constituye un riesgo potencial de incendio y quemaduras para los usuarios. Por tal motivo, la SEC ha dictaminado la prohibición transitoria de su comercialización. En cumplimiento de ello, la empresa inició el retiro inmediato de todas las unidades del mercado nacional”, agregaron desde el servicio.

Hasta ahora, según el reporte de la empresa, se ha registrado un incidente derivado de esta condición en Chile.

¿Cuál es el lote afectado?

Desde el Sernac informaron que hay 17.000 unidades en manos de los consumidores.

El producto de la marca MLAB fue comercializado entre octubre de 2023 y diciembre de 2025 , y el lote afectado corresponde al modelo 9272 .

El servicio fiscalizador señaló que, en caso de tener uno de los cargadores afectados, se debe descontinuar su uso de forma inmediata y dirigirse al establecimiento donde se adquirió el producto para solicitar el reembolso del dinero o la sustitución del producto .

El reembolso considera una suma de $9.990 y, en caso de optar por la sustitución, se deberá cambiar por uno similar o de mejores características.

Los consumidores afectados pueden contactarse con la empresa a través del call center +56 2 2499 4500 y del correo electrónico serviciotecnico@hj.cl.