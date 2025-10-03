Sernac emite alerta por autos BMW con desperfecto en el airbag: En el mundo han muerto al menos 20 personas debido al fallo

La empresa informó que a la fecha no se han reportado accidentes derivados de esta condición en Chile. Revisa los detalles.

Este jueves, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para vehículos de la marca BMW por desperfectos en un airbag (Takata).

Desde el servicio detallaron que se trata de los modelos Serie 3 de la marca de origen Alemán, los que comercializados en Chile entre los años 2000 y 2005.

Detalles de la falla en autos BMW reportada por el Sernac

Según lo informado por BMW, los vehículos afectados presentan un defecto de degradación de humedad y fluctuaciones de temperatura con el paso, el cual, consiste en el desgaste del generador de gas del airbag, el que puede producir un funcionamiento incorrecto en el caso de una colisión, lo que provocaría que se reventara el airbag.

El problema afecta a una de las piezas que forman parte del activador del airbag, por lo que, cuando el vehículo choca y el airbag entra en funcionamiento, la pieza defectuosa del activador “se rompe de una forma no prevista por sus diseñadores, fragmentándose en pequeños trozos metálicos que, una vez que se impulsan con la fuerza del dispositivo pirotécnico, se convierten en una peligrosa metralla que causa graves daños a las personas”.

De acuerdo con lo reportado por la empresa, hasta la fecha no se han reportado accidentes derivados de esta condición en Chile, aunque en el mundo sí, ascendiendo a alrededor de “20 los casos de muerte”. En Sudamérica, específicamente en Brasil, se registró en el mes de febrero del 2020 un caso de muerte como consecuencia de las heridas que le generó la fragmentación de piezas metálicas del airbag.

El Sernac pidió a los usuarios comprobar si su vehículo se encuentra afecto a la campaña a través de los números VIN´s o N° de Chasis. De ser el caso, se debe contactar “al taller de su preferencia” para agendar una cita y realizar los trabajos, que son gratuitos para el consumidor.